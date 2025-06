Flemmingen und Großjena haben bei der großen Umfrage, wo man an Saale, Unstrut und Finne am besten Pfingsten feiern kann, haushoch gewonnen. Deren Programm und das aller anderen Dörfer im Überblick.

Flemmingen/Großjena/hbo/gjä - Zwei Dinge braucht es in der Wirtschaft (unter anderem), um erfolgreich zu sein: ein gutes Produkt und gutes Marketing. Und so war es auch bei der großen Umfrage im Tageblatt/MZ-WhatsApp-Kanal, in deren Rahmen wir seit Montag wissen wollten, wo sich der Pfingstbesuch am meisten lohnt (neben der Saale-Weinmeile). Flemmingen und Großjena stellen seit Jahren tolle Pfingstfeste auf die Beine – und sie rührten seit Montag kräftig für sich die Werbetrommel.

Am erfolgreichsten waren am Ende die Flemminger, die mit stolzen 1.397 Stimmen knapp vor den Großjenaern (1.347) gewannen. „Das freut uns natürlich, denn wir haben ganz schön um Stimmen gekämpft, überall herumgefragt und hatten von vornherein den Ehrgeiz, zu gewinnen“, sagte Flemmingens Ober-Bursche Lukas Sieber, als unsere Zeitung am Mittwoch gratulierte.

75 Mitglieder zählt der Verein, 15 davon zählen derzeit als „aktive Burschen“. Ein Besuch in Flemmingen lohnt sich (siehe Programm unten) am Freitag vor allem für die Jugend und Samstag und Sonntag für jedermann, während am Montag die dörfliche Tradition zelebriert wird.

Nach Großjena kommen viele Gäste, die früher zur Weinmeile gingen

Ebenfalls riesiger Beliebtheit erfreut sich aber auch das Großjenaer Pfingstfest. „Unsere Veranstaltungen sind seit Jahren super besucht, vor allem, seit die Einheimischen kaum noch zur Weinmeile gehen und lieber die hiesigen Vereine unterstützen“, sagt Alexander Reus. Eine Großjenaer Besonderheit: Es ist kein reiner Burschenverein, und der Vorstand besteht zu drei Vierteln aus Frauen. Auf Platz drei unserer Umfrage mit 17 Teilnehmern landete Saubach mit 454 Stimmen vor Mertendorf (358) und Lossa (337).

Große Übersicht aller Pfingst-Veranstaltungen an Saale, Unstrut, Finne und im Wethautal

Im Folgenden bietet Tageblatt/MZ nun die große Übersicht der Pfingstveranstaltungen in unserer Region. Dass es – je nach Tageszeit – überall Kaffee, Kuchen, Bier und Gegrilltes gibt, versteht sich von selbst. Und auch, dass sich die Burschen beim Birken(„Maien“)-Setzen über Unterstützung in Form von Kuchen, Eiern, Knackwurst, Getränken und Geldscheinen freuen, ist den Bewohnern natürlich sonnenklar.

Altenroda: Der Pfingstverein Altenroda lädt in und an die Agrar-Festhalle ein. Am Freitag wird dort 20 Uhr die Pfingstbirke mit zünftiger Musik gesetzt. Sonnabend beginnt 8 Uhr das Birkenstellen in Wippach, Birkigt und Altenroda. Das Kinderfest mit Spielen, Basteln und Kinderdisco ab 14 Uhr läuft unter dem Motto „Prinzen, Ritter, Drachen“. Zudem spielen die „Original Unstruttaler Blasmusikanten“. Am Sonntag startet 8 Uhr der Festumzug durch Altenroda, und ab 20 Uhr heißt es: Pfingsttanz mit großer Tombola und der Band „Passat“.

Großes Simson-Treffen in Bucha am Sonntag, eine „Simme“ wird sogar verlost

Bucha: Am Sonntag lädt der Eventgeneration-Verein auf der Wiese am Pfingstplan ab 10 Uhr zum beliebten Simson-Treffen ein. Die Liebhaber der Kleinkrafträder können sich, mit ihrer Eintrittskarte als Los, auf die Verlosung eines Mopeds freuen. Prüfstand und Fahrzeugbewertung gibt’s auch.

Ebersroda: Nachdem am Freitag ab 12 Uhr die Birken gestellt werden, geht es Sonnabend ab 9 Uhr mit den „Schnellrodaer Musikanten“ durchs Dorf. Ein unterhaltsamer Nachmittag mit Kaffee und Kuchen eröffnet den Sonntag, bevor die Burschen und „DJ Ronny“ Stephan ab 20 Uhr zum Tanz nach Ebersroda einladen.

Flemmingen: Tanzen und mitsingen darf man in Flemmingen am Freitag ab 21 Uhr mit „Rock4Roxy“ und am Samstag ab 20 Uhr beim Irischen Abend mit den „Publiners“. Das große Garten- und Kinderfest steigt am Sonntag um 15 Uhr mit den Schönburger Blasmusikanten, ehe ab 19 Uhr „DJ Mirko On Tour“ für Stimmung vor stets vollem Haus sorgt. Ganz traditionell geht es am Montag zu, wenn ab dem Morgen beim Eierbetteln mit Blaskapelle von Hof zu Hof gezogen wird. Die Birken stehen dann schon längst, denn die werden Samstagvormittag verteilt.

Umfangreiches Programm in Gleina mit DJs, Tombola und viel Unterhaltung für die Kinder

Gleina: Unter dem Motto: „Wir bewahren die Tradition – Pfingsten wie früher schon“ lädt die Gleinaer Pfingstgesellschaft ab Freitag zu Andacht und Maienschlagen ein, bevor ab 18 Uhr der Ständchenzug in Müncheroda startet. Am Sonnabend beginnt der Ständchen-Zug 8 Uhr. Der Pfingsttanz im Festzelt im Park ab 20 Uhr wird von DJ Erbse und den Burschen gestaltet. Höhepunkt am Sonntag ist ab 15 Uhr der Festumzug durch Gleina und das anschließende Parkfest mit Schaustellern, viel Kinderspaß sowie der Pfingsttombola, ehe „R4R“ ab 20 Uhr zum Tanz bitten und später DJ „Da Solto“ auflegt. Das Programm am Montag: ab 9 Uhr Pfingstgottesdienst und ab 10 Uhr Frühschoppen im Park mit Kinderbespaßung. Am Freitag, 20. Juni, findet das traditionelle Maienverbrennen am Sportplatz statt.

Großjena: Nach dem Birkensetzen in Kleinjena am Freitag findet das Prozedere am Samstag in Großjena statt, wo ab 22 Uhr auch die Pfingstdisco zum Partymachen einlädt. Nach dem Frühschoppen um 9 Uhr bildet am Sonntag der Festumzug ab 15 Uhr den Höhepunkt. Es schließen sich an: der Kindertanz und 20 Uhr der Pfingsttanz mit „Zwischenraum“. Am Montag bilden der Gottesdienst ab 14 Uhr und danach das Kinderfest und der kulturelle Nachmittag mit „Vinothek“ den Abschluss.

„Schönburger Blasmusikanten“, Cliff Rößler, „Basslos“, „DJ Power“, „Spätsünder“, „Crash Beans“ und „Crazy“

Janisroda/Heiligenkreuz: In Neujanisroda, Neuflemmingen, Janisroda und Heiligenkreuz werden die Maien am Freitag verteilt, ehe am Samstag die „Schönburger Burgmusikanten“ ab 7.30 Uhr zum Ständchenblasen vorbeischauen. Cliff Rößler musiziert hingegen am Sonntag ab 15 Uhr in Janisroda, ehe dort um 20 Uhr der Pfingsttanz mit „Basslos“ startet.

Karsdorf: Die Pfingstburschen eröffnen ihr Festprogramm am Freitag ab 17 Uhr mit dem Ausfahren der Birken in Wennungen und Wetzendorf. Tags darauf geht es 8 Uhr mit dem Ausfahren der Birken samt Begleitmusik weiter. Um 20 Uhr beginnt mit dem Einmarsch der Pfingstburschen der Tanzabend im Festzelt vor dem Vereinshaus mit „DJ Power“. Termine am Sonntag: ab 10 Uhr musikalischer Frühschoppen, ab 14 Uhr Kinderbelustigung, ab 15 Uhr Unterhaltung mit den „Original Heidetalern“ und ab 20 Uhr Tanzabend mit „DJ Power“.

In Lossa gibt's eine Disko für die Senioren

Lossa: Der Burschenverein Lossa beginnt das Pfingstfest unter dem Motto „115 Jahre Burschenverein“ am Freitag um 18 Uhr auf dem Gutshof mit dem Setzen der Pfingstbirke und Musik von „Sonnenblume“. Seniorendisko findet am Sonnabendnachmittag auf dem Gutshof statt, und ab 19 Uhr gibt es den Tanzabend mit „Crazy“. Höhepunkt am Sonntag ist ab 8 Uhr der traditionelle Pfingstumzug mit Ständchen durch das ganze Dorf. Ausklang am Montag: der Frühschoppen ab 10 Uhr mit „Crash Beans“.

Mertendorf: Die „Crash Beans“ musizieren auch in Mertendorf – und zwar beim Umzug am Samstag ab 7 Uhr morgens. Rockig wird es dann beim Pfingsttanz mit der Band „Spätsünder“ im Gasthaus Warnt in Punkewitz, wo am Sonntag ab 15 Uhr auch der Kindertanz mit Kostümparty und vielen Spielen und am Montag ab 10 Uhr der Frühschoppen mit den „Zeitzer Blasmusikanten“ steigen.

Viel Blasmusik beim Verteilen der Birken in allen Dörfern

Possenhain: „Maienstecken mit Blasmusik“ heißt es in Possenhain am Samstag ab 10 Uhr. Bereits ab früh um 7 Uhr findet am Sonntag das traditionelle Wecken mit den „Spergauer Flachlandfinken“ statt, und um 15 Uhr steigt das große Kinder- und Familienfest.

Auch in Prießnitz wird das Pfingstfest traditionell zelebriert. (Foto: Weise)

Prießnitz: Auch in Prießnitz werden vor dem Pfingstwochenende die Birken gestellt, ehe am Sonnabend alle ab 20 Uhr zum Pfingsttanz auf dem Saal mit dem „Duo C&S“ eingeladen sind. Das Ständchenblasen mit den „Kleinhelmsdorfern“ am Sonntag startet bereits 7.30 Uhr, ehe das Fest ab 15 Uhr mit dem Platzkonzert auf dem Schenkplatz abgerundet wird.

Tanz, Kinder-Spaß und Frühschoppen

Reinsdorf: Die Reinsdorfer Pfingstburschen verteilen nach dem Maienschlagen am Freitag die Birken an alle Haushalte, ehe man tags darauf beim „Reihegehen“ unter musikalischer Begleitung durch den Ort zieht. Sonntag beginnt 10 Uhr der Frühschoppen mit DJ Ralf samt großer Hüpfburg. Zwischen 14 und 16 Uhr wird zum Preiskegeln eingeladen. Ebenfalls vor Ort: viele Stände, Alpaka-Besuch, Mal- und Bastelstraße, Kinderzauber-Show und Fotobox. 20 Uhr ist Livemusik mit „Pad Roxxx“ angesagt. Am Montag ab 10 Uhr erfolgt mit dem Frühschoppen der Ausklang.

Die Saubacher, die nicht nur Birken aller Größen aufstellen, sondern auch eine versteigern, landeten bei der Umfrage mit 454 Stimmen vor Mertendorf und Lossa auf einem starken dritten Platz. (Foto: Gisela Jäger)

Saubach: Die Saubacher Pfingstburschen starten Sonnabend um 9 Uhr das musikalische Birkenaustragen durchs Dorf. 17 Uhr findet das traditionelle Aufstellen der großen Maie auf dem Festgelände samt Spaß-Auktion der Birke statt. Danach beginnt der Pfingsttanz im Festzelt auf dem Sportplatz. Am Montag ab 10 Uhr: Frühschoppen im „Klubhaus“.

Schellsitz: Auch im Dorf an der Saale wird Pfingsten gefeiert – und zwar von Jung und Alt. Höhepunkt: Das Birkensetzen am Sonnabend im ganzen Ort.

In Schellsitz packen Jung und Alt gemeinsam mit an. (Foto: Heike Schlegel)

Schönburg: Der Freitag und Samstag stehen in Schönburg im Zeichen des Birkensetzens. Am Sonntag wird dann ab 14.30 Uhr auf der Burg zunächst ein Kinderfest, gefeiert, ehe dort ab 20 Uhr zum Tanz aufgespielt wird.

Sieglitz: Das Birkensetzen in Sieglitz am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr startet aufgrund einer „Schnapsidee“ ausnahmsweise mal in Molau. Am Nachmittag findet auf dem Sieglitzer Festplatz ein geselliger Ausklang statt.

Wangen: Der Verein „Pfingstochsen Wangen“ lädt am Sonnabend um 14 Uhr zum Austragen der Maien ein. Ständchenmusik auf den öffentlichen Plätzen gibt es am Sonntag ab 9 Uhr mit den „Bibertaler Musikanten“, ehe 15 Uhr auf dem Festplatz allerhand für Kinder geboten wird, und alle sicher Spaß beim Bierkrug-Stemmen und Maibaum-Weitwurf haben. 20 Uhr ist Tanz mit „DJ Kralle“, und am Montag wartet ab 10 Uhr noch ein Frühschoppen mit Musik.

„DJ Monotoni“, Hüpfburg und Kinderschminken

Wettaburg-Beuditz: Hier ist Freitag traditionell der wichtigste Abend. Nach dem Birken-Setzen im Beuditzer Festzelt um 19.30 Uhr spielt „DJ Monotoni“ auf. Weiter geht es dann am Montag mit dem großen Kinderfest ab 15 Uhr mit vielen Spielen, Hüpfburg und Kinderschminken.

Zeuchfeld: Nach dem Fassanstich am Freitag um 18 Uhr geht es am Samstag ab 9 Uhr zum „Birkenstecken“ mit den „Roßbacher Spitzbuben“ durchs Dorf, bevor ab 18 die „Sonnabendfete“ steigt. Die Spitzbuben spielen auch am Sonntag beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr auf, dort gibt’s auch eine Hüpfburg, während es die Erwachsenen noch mal am Abend, ab 20 Uhr beim Pfingsttanz mit „Mr. Sound“, krachen lassen – inklusive Stiefeltrinken. Abschluss am Montag: Kostümiertes Eierbetteln mit Musik ab 9 Uhr.