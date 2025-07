Kreisstraße fertiggestellt Millionenprojekt in Seeburg abgeschlossen – doch es gibt einen Haken

Nach monatelanger Bauzeit ist die Kreisstraße 2317 in Seeburg fertiggestellt – mit neuem Asphalt, Gehwegen und Parktaschen. Warum das Projekt als Vorzeigeobjekt gilt, was es gekostet hat und was jetzt für Diskussionen sorgt.