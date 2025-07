Ein Anwohner hat am Mittwochabend in Hettstedt eine Leiche gefunden. Der Zustand des Körpers ist so schlecht, dass viele Fragen noch nicht beantwortet werden können.

Hettstedt. - Grausiger Fund in Hettstedt: Unter einer Brücke über die Wipper in der Nähe des Doktorstegs in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat ein Anwohner am Mittwochabend eine Leiche entdeckt.