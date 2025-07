Erste Erntebilanz Zwischen Hitze und Regenfällen: Wie läuft die Ernte bei Landwirten aus Aschersleben und Seeland?

Hitze und Trockenheit haben den Landwirten in Aschersleben und Seeland zu schaffen gemacht, danach folgte der Regen. Was das für die diesjährige Ernte in der Region bedeutet.