Vier Ortsfeuerwehren werden am Samstagvormittag in die Bitterfelder Walther-Rathenau-Straße alarmiert. Rund 60 Kameradinnen und Kameraden bekämpfen auch mit Drehleitern das Feuer in einem leerstehendem Haus. Noch nach Stunden ist der dichte Rauch weithin sichtbar.

Leerstehendes Haus in Bitterfeld brennt seit Stunden: Am Nachmittag wird Katwarn ausgelöst

Bitterfeld/MZ. - Zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude kam es am Samstagvormittag in der Bitterfelder Walther-Rathenau-Straße/Ecke Bahnhofstraße. 10.01 Uhr ging der Alarm bei der Bitterfelder Ortswehr ein. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer standen mehrere Räume im Obergeschoss des Hauses in Flammen. Hinzugerufen wurden die Ortswehren aus Greppin, Holzweißig und Wolfen. Mittlerweile sind rund 60 Leute im Einsatz. Eine Kameradin musste mit Verdacht auf Kreislaufprobleme mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.

„Das Feuer in den Räumen konnten wir durch einen Innenangriff ablöschen“, sagt Feuerwehrsprecher André Hempel gegenüber der MZ. „Jetzt versuchen wir, mit den Drehleitern aus Bitterfeld und Wolfen das Dach zu öffnen, um an die Glutnester zwischen Decke und Dachstuhl heranzukommen.“ Auch traf schnell ein Gerätewagen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Auffüllung der Atemschutzflaschen ein.

Der Einsatz der Drehleitern begann schon am Vormittag. (Foto: Tom Musche)

Am späten Nachmittag hat sich die Situation noch immer nicht entschärft. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde für den Bereich von der Walther-Rathenau-Straße bis zu „Kaufland“ Katwarn ausgelöst. Mittlerweile wurden auch die Einsatzkräfte zum Teil ausgewechselt. Eine Drohne mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Die Dachkonstruktion muss aufgesägt werden, um an die Glutnester heranzukommen und sie löschen zu können. Das erfolgt von zwei Seiten aus.

Laut André Hempel wird sich der Einsatz noch weitere Stunden hinziehen. Teile der Walther-Rathenau- und der parallel verlaufenden Ziegelstraße sind gesperrt.