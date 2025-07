Feuerwehr in der Nacht gefordert - Wieder brennt Laube in Dessauer Gartensparte „Muldestrand“

Dessau/MZ. - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in der Kleingartensparte „Muldestrand“ im Dessauer Süden eine Gartenlaube ausgebrannt. Das hat die Dessau-Roßlauer Feuerwehr am Sonnabend mitgeteilt. Die Einsatzkräfte waren am Freitag, 25. Juli, gegen 21.30 Uhr in die Damaschkestraße alarmiert worden. Da hatte man den schweren Unfall mit sieben Verletzten auf der A9 gerade abgearbeitet.

Die betroffene Laube befand sich dieses Mal im hinteren Bereich der Gartensparte. Aufgrund der Dunkelheit war der Brand weithin sichtbar. Ein aufmerksamer Pächter eines benachbarten Gartens hatte auch dieses Mal noch versucht, mit einem Gartenschlauch die Flammen zu bekämpfen. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Lauben verhindert werden.

Der Brand konnte von den Kameraden der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass um 23.15 Uhr „Feuer aus“ gemeldet werden konnte. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Diese wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Für die Löscharbeiten wurden rund 5.000 Liter Wasser eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau sowie die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Süd mit insgesamt 18 Einsatzkräften und sechs Einsatzfahrzeugen. Der Einsatz konnte gegen 23.50 Uhr beendet werden.

Zuletzt hatte am vergangenen Freitag eine Laube in der Gartensparte „Muldestrand“ gebrannt. Da war die Laube ebenfalls komplett zerstört worden.