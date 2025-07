Der Motorsportclub Köthen lädt am Samstag, 26. Juli, zu einem besonderen Nachmittag ein.

Aufstieg und Fall eines Helder - Motorsportclub Köthen erinnert an DDR-Rennfahrer Ernst Degner

Köthen/MZ. - Der Motorsportclub Köthen lädt am Samstag, dem 26. Juli, zu einem besonderen Nachmittag im Zeichen des historischen Motorsports ein: Ab 14 Uhr wird die Theaterstraße zur Bühne für klassische Zweiräder, Benzingespräche und persönliche Erinnerungen, kündigt der Verein an. Im Zentrum steht ein Name, der einst Motorsportgeschichte geschrieben hat: Ernst Degner.