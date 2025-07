Daniela Aßmann sortiert seit sechs Jahren tagtäglich die Altkleidersäcke beim Sitz des Deutschen Roten Kreuzes in der Geußnitzer Straße in Zeitz. Was sie dort manchmal findet, ist mehr als erschreckend. Und dennoch ist der Inhalt dieser Säcke oft die letzte Hoffnung von Bedürftigen. Bei diesem Sack hatte sie Glück. Er beherbergte gut tragbare und saubere Kleidung für Damen, sogar der Jahreszeit entsprechend.

Foto: Margit Herrmann