In der Kreisvolkshochschule Aschersleben sind aktuell 34 Fotografien des Fotoclubs Seeland zu sehen. Die Ausstellung läuft bis Anfang 2026 und zeigt vielfältige Motive – von Blumen über Tiere bis hin zu historischen Gebäuden.

Aschersleben/MZ. - Große Schwarz-Weiß-Fotografien schmücken nun den unteren und oberen Flur. Der Fotoclub Seeland zeigt seine Arbeiten seit Mittwoch in der Kreisvolkshochschule Aschersleben in der Augustapromenade. Seit 2011 besteht der Verbund von fotointeressierten Menschen, die sich alle zwei Wochen in Nachterstedt treffen. Bei den Zusammenkünften sprechen die aktuell zwölf Mitglieder über kreative Aspekte, Kameratechniken und besonders über die Motive. „Wir wünschen uns noch mehr Menschen, besonders junge Leute, die sich für Fotografie interessieren“, meint Lothar Püschel, der Leiter des Fotoclubs.