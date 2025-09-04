Ein spezieller Schuh gibt Parkinson-Patienten neue Sicherheit beim Gehen – unterstützt von Künstlicher Intelligenz. Warum die Bosse-Klinik in Wittenberg auf den „Nushu X-Schuh“ setzt, wie er Gangblockaden überwindet und was Patienten ein Paar kostet.

Jacek Slowikowski zeigt in der Bosse-Klinik ein Paar des „Nushu X-Schuhs“.

Wittenberg/MZ. - Flüchtig betrachtet gleicht der „Nushu X-Schuh“ der Schweizer Firma „Magnes“ einem unauffälligen Orthopädie-Schuh. Der Therapie-Schuh, entwickelt zur Unterstützung von Menschen mit Parkinson und Gangstörungen, kann aber noch viel mehr. Davon sind Philipp Feige, Leiter der Klinik für Neurologie und neurologische Früh-Rehabilitation an der Bosse-Klinik Wittenberg, und Jacek Slowikowski, Facharzt für Neurologie mit den Spezialgebieten Parkinson und Bewegungsstörungen, überzeugt.