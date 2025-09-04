weather regenschauer
Mehr als nur eine Freundin Das Foto, das ihn entlarvt - Romeo aus Merseburg trifft seine Meisterinnen

Eine einzige Frau reichte einem Mann aus Merseburg nicht. Fehlende Treue war aber nicht der Grund, warum der 29 Jahre alte "Romeo" vor Gericht landete. Welches überraschende Urteil das Amtsgericht Merseburg fällt.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 04.09.2025, 08:24
Der Angeklagte hatte seine zahlreichen Frauenbekanntschaften im Internet gemacht. Nun musste sich vor Gericht verantworten.
Der Angeklagte hatte seine zahlreichen Frauenbekanntschaften im Internet gemacht. Nun musste sich vor Gericht verantworten. (Foto: picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa)

Merseburg/MZ. - Der Mann muss ein Organisationstalent sein. Denn um so etwas so lange zu verheimlichen, bedarf es nicht nur eines gut geführten Kalenders.