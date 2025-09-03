weather regenschauer
„Du musst es selber machen“ Chef des Lackiercenters Sangerhausen übernimmt wichtigen Posten in der Landesinnung

Christian Rothe will als neuer Fachgruppenleiter die Ausbildung im Lackiererhandwerk reformieren. In Sachsen-Anhalt setzt er auf bessere Planung und zeigt, warum KI und Automatisierung an Grenzen stoßen.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 04.09.2025, 12:59
Firmenchef Christian Rothe in der Aufbereitungshalle des Lackiercenters in Sangerhausen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Christian Rothe liebt seine Arbeit. Man merkt es, wenn man mit ihm über das Lackiererhandwerk spricht. 2009 hat er das Lackiercenter in Sangerhausen mit gegründet, seit fast neun Jahren führt er den Betrieb allein. Aus anfangs sechs bis acht Beschäftigten ist eine zwölfköpfige Belegschaft geworden.