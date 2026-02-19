weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Handball-Regionalliga Mitte: HCB-Trainer reagiert auf Kritik aus Köthen und blickt auf Staßfurt

Fabian Kunze tritt mit den Burgenländern am Samstag bei den von seinem Vorgänger gecoachten Rot-Weißen im Salzlandkreis an. Spielt sein Team zurzeit lieber auswärts?

Von Torsten Kühl 19.02.2026, 16:42
HCB-Trainer Fabian Kunze (l.) und seine Schützlinge hoffen nach dem Punktgewinn in Köthen auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Staßfurt auf ein Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg würden die Burgenländer zu den Gastgebern aufschließen.
HCB-Trainer Fabian Kunze (l.) und seine Schützlinge hoffen nach dem Punktgewinn in Köthen auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Staßfurt auf ein Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg würden die Burgenländer zu den Gastgebern aufschließen. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg/Plotha. - In Auswärtsspielen tun sich die Regionalliga-Handballer des HC Burgenland derzeit immer etwas leichter, hat man jedenfalls von außen den Eindruck. Nicht zuletzt das 28:28 am vergangenen Freitag in der Nachholpartie bei der HG Köthen, als sie trotz Besetzungssorgen gegen die eigentlich formstärkeren Gastgeber einen überraschenden Punkt holten, hat das gezeigt.