Fabian Kunze tritt mit den Burgenländern am Samstag bei den von seinem Vorgänger gecoachten Rot-Weißen im Salzlandkreis an. Spielt sein Team zurzeit lieber auswärts?

HCB-Trainer Fabian Kunze (l.) und seine Schützlinge hoffen nach dem Punktgewinn in Köthen auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Staßfurt auf ein Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg würden die Burgenländer zu den Gastgebern aufschließen.

Naumburg/Plotha. - In Auswärtsspielen tun sich die Regionalliga-Handballer des HC Burgenland derzeit immer etwas leichter, hat man jedenfalls von außen den Eindruck. Nicht zuletzt das 28:28 am vergangenen Freitag in der Nachholpartie bei der HG Köthen, als sie trotz Besetzungssorgen gegen die eigentlich formstärkeren Gastgeber einen überraschenden Punkt holten, hat das gezeigt.