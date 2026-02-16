Jetzt live
Handball-Regionalliga Mitte Personalmisere ausgeblendet: HCB erkämpft sich Punkt in Köthen
Die ohne fünf Stammkräfte angetretenen Regionalliga-Männer des HCB erreichen im Nachholspiel auswärts ein 28:28. Burgenland-Zweite verliert, dritte Mannschaft entscheidet Lokalderby für sich.
16.02.2026, 10:51
Köthen/Plotha. - Mit einem nicht unbedingt erwarteten Punkt sind die Regionalliga-Handballer des HCB vom Nachholspiel am Freitagabend in Köthen zurückgekehrt. Hatten die Gastgeber neben dem Heimvorteil doch auch die bessere aktuelle Form vorzuweisen und zudem weniger Personalsorgen als die Burgenländer gehabt.