  4. Handball-Regionalliga Mitte: Personalmisere ausgeblendet: HCB erkämpft sich Punkt in Köthen

Handball-Regionalliga Mitte Personalmisere ausgeblendet: HCB erkämpft sich Punkt in Köthen

Die ohne fünf Stammkräfte angetretenen Regionalliga-Männer des HCB erreichen im Nachholspiel auswärts ein 28:28. Burgenland-Zweite verliert, dritte Mannschaft entscheidet Lokalderby für sich.

Von Torsten Kühl 16.02.2026, 10:51
Vuk Cetnik (hier im Heimspiel gegen Halle) ging angeschlagen in die Nachholpartie in Köthen und trug fünf Treffer zum 28:28 bei.
(Foto: Torsten Biel)

Köthen/Plotha. - Mit einem nicht unbedingt erwarteten Punkt sind die Regionalliga-Handballer des HCB vom Nachholspiel am Freitagabend in Köthen zurückgekehrt. Hatten die Gastgeber neben dem Heimvorteil doch auch die bessere aktuelle Form vorzuweisen und zudem weniger Personalsorgen als die Burgenländer gehabt.