Die ohne fünf Stammkräfte angetretenen Regionalliga-Männer des HCB erreichen im Nachholspiel auswärts ein 28:28. Burgenland-Zweite verliert, dritte Mannschaft entscheidet Lokalderby für sich.

Vuk Cetnik (hier im Heimspiel gegen Halle) ging angeschlagen in die Nachholpartie in Köthen und trug fünf Treffer zum 28:28 bei.

Köthen/Plotha. - Mit einem nicht unbedingt erwarteten Punkt sind die Regionalliga-Handballer des HCB vom Nachholspiel am Freitagabend in Köthen zurückgekehrt. Hatten die Gastgeber neben dem Heimvorteil doch auch die bessere aktuelle Form vorzuweisen und zudem weniger Personalsorgen als die Burgenländer gehabt.