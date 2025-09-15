Die Typisierungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Laucha stieß auf eine große Resonanz. Mehr als 200 Menschen haben sich registrieren lassen, um die siebenjährige Karlotta zu unterstützen, die an Leukämie erkrankt ist.

Großer Zulauf: Mehr als 200 Menschen wollen Karlotta und anderen Krebskranken helfen

„Stäbchen rein!“: Karina Maertsch aus Laucha nimmt an der Typisierungsaktion teil, die von der Freiwilligen Feuerwehr der Glockenstadt organisiert wurde.

Laucha/NT - Ein voller Erfolg war die Typisierungs-Aktion zugunsten der siebenjährigen Karlotta Plüschke aus Laucha und anderer an Leukämie Erkrankter am vergangenen Sonnabend auf dem Betriebsgelände der ortsansässigen Pleitz GmbH. Dort gab es einen großen Zulauf. Mehr als 200 neue potenzielle Stammzell-Spender ließen sich an dem von der Freiwilligen Feuerwehr Laucha organisierten Aktionstag für die zentrale Spenderdatei registrieren.

Zahlreiche Menschen folgten dem Aufruf zu Typisierung und kamen zur Lauchaer Firma Pleitz. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Eine von jenen, die sich nach dem Motto „Stäbchen rein, Spender sein“ beteiligten, war Karina Maertsch aus Laucha, die von Feuerwehrkamerad Udo Mosert Unterstützung bei der Einweisung und Erklärung zur Typisierung erhielt.

Als Motivation nannte sie an erster Stelle die Hilfe für das krebskranke Kind, aber auch den Aspekt des Zusammenhalts, da ihr Mann ebenfalls wie der Vater der kleinen Karlotta bei der Pleitz GmbH arbeitet.