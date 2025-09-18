Gasgeruch! Naumburger Barbaraplatz weiträumig für den Verkehr gesperrt

Feuerwehr und Polizei haben den Naumburger Barbaraplatz weiträumig abgesperrt. Vor Ort herrscht ein deutlicher Gasgeruch, dessen Ursache noch unklar ist.

Naumburg/hbo. - Zu größeren Verkehrsstörungen kommt es seit Donnerstagmittag in Naumburg. Grund dafür ist die Vollsperrung des Barbaraplatzes samt einiger anliegender Straßen.

Ursache der Sperrung ist ein Gasgeruch, der vor Ort deutlich wahrnehmbar ist. Mitarbeiter der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH versuchen derzeit, die Quelle des Gasgeruches zu entdecken, bisher aber ohne Erfolg.

Lesen Sie auch: Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben

Für die Polizei und die Feuerwehr ist es der zweite größere Einsatz an diesem Donnerstag in Naumburg. Am Vormittag waren sie zum Hauptbahnhof alarmiert worden. Dort verstarb ein Mann, der von einem Zug erfasst worden war.