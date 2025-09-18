Am Donnerstagvormittag ist am Naumburger Hauptbahnhof ein Mann von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Bahnverkehr wurde zunächst auf allen Gleisen gesperrt. Die Wiederfreigabe erfolgte um 13.22 Uhr.

Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben

Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand nach dem tragischen Unglück am Naumburger Hauptbahnhof.

Naumburg/hbo. - Am Naumburger Hauptbahnhof ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber Tageblatt/MZ bestätigte, wurde das Opfer von einem Regionalzug erfasst und starb sofort danach noch im Gleisbett. Zur Ursache des Unglücks können noch keine Angaben gemacht werden, hieß es.

Alle Gleise am Naumburger Hauptbahnhof wurden zunächst für den Zugverkehr gesperrt. (Foto: Torsten Biel)

Alle Gleise des Naumburger Hauptbahnhofes wurden voll gesperrt. Der Einsatzleiter ging davon aus, dass die Sperrung länger anhält, da zunächst Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft vor Ort ermitteln müssen, ehe die Leiche aus dem Gleisbett gebracht werden kann. Die Freigabe der Gleise erfolgte um 13.22 Uhr.

Auch das Bahnhofsgebäude wurde abgesperrt. (Foto: Torsten Biel)

Ein großes Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern versammelte sich vor dem Hauptbahnhof und sperrte diesen ebenfalls ab. Ein Kriseninterventionsteam wurde gerufen, um sich zusammen mit den weiteren Rettungskräften um die Personen zu kümmen, die das Unglück mit eigenen Augen miterleben mussten.