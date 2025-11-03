weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Zahlreiche Neuerungen: Wasser, Straßenreinigung, Obdachlosenheim - Diese Änderungen hat Dessau-Roßlaus Stadtrat beschlossen

Zahlreiche Neuerungen Wasser, Straßenreinigung, Obdachlosenheim - Diese Änderungen hat Dessau-Roßlaus Stadtrat beschlossen

Dessau-Roßlaus Stadtrat hat am Mittwoch zahlreiche Neuerungen beschlossen. Es geht um höhere Kosten für Wasser, aber auch um Feuerwehrautos und einen jahrelangen Rechtsstreit.

Von Oliver Müller-Lorey 03.11.2025, 18:00
Der Rosenhof wird Ende 2025 leergezogen.
Der Rosenhof wird Ende 2025 leergezogen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Abgesehen vom alles beherrschenden Thema Haushalt 2026, das die MZ am Montag erörtern wird, hatte der Dessau-Roßlauer Stadtrat in dieser Woche über eine Vielzahl an Themen zu entscheiden. Hier ein Überblick über die wichtigsten