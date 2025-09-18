In Wittenberg hat die Polizei mutmaßliche Fußballfans beim Sprayen und Kleben erwischt. Ein junger Mann wurde gestellt, andere flüchteten. Kurz darauf entdeckten die Beamten noch was.

Wittenberg/MZ - In Wittenberg hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mutmaßliche Fußballfans beim Anbringen von Aufklebern und Sprühen von Graffiti gestellt. Wie das Wittenberger Polizeirevier am Donnerstag mitteilte, bemerkten Beamte auf Streife zunächst drei dunkel gekleidete Männer in der Falkstraße. Als diese den Streifenwagen sahen, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Stadthalle.

Mutmaßliche FCM-Fans erwischt: Sticker und Graffiti an Stadthalle Wittenberg

Dort konnten die Beamten einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Jerichower Land stellen. Bei ihm fanden sie zahlreiche Aufkleber des 1. FC Magdeburg sowie ein frisch gesprühtes Graffiti mit Fußballbezug an der Fassade der Stadthalle. Der junge Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Den anderen beiden Personen gelang die Flucht.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten in der Nähe ein Auto mit vier Insassen. In dem Wagen wurden laut Polizei szenetypische Materialien entdeckt und sichergestellt. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.