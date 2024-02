An der Mühle Zeddenbach wird seit dem Mittelalter die Wasserkraft genutzt. Doch heutigen Anlagenbetreibern wie Familie Schäfer wird es mitunter nicht leicht gemacht. Minister Armin Willingmann und Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben sind deshalb in Freyburg zu Besuch.

Freyburg - Seit mehr als 1.200 Jahren wird in der Mühle Zeddenbach an der Unstrut bei Freyburg Wasserkraft genutzt. Vor gut zwei Jahren geriet dieses Traditionsverfahren jedoch in schwieriges Fahrwasser.