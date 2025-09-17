Emma Meinhardt aus Bad Sulza vertritt das Anbaugebiet Saale-Unstrut bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät. Diese ist bei ihrer 77. Auflage erstmals für alle Gender offen. Doch wie attraktiv ist dieses Ehrenamt überhaupt noch?

Erstmals auch Männer dabei: Kommt Saale-Untrut ins deutsche Weinmajestäten-Finale?

Emma Meinhardt jetzt ohne Krone: Diese hat sie in Freyburg an ihre Nachfolgerin als Saale-Unstrut-Weinkönigin, Paula Löber, weitergegeben. Bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät vertritt sie das hiesige Anbaugebiet.

Freyburg/Bad Sulza. - Am kommenden Samstag, 20. September, findet in Neustadt an der Weinstraße der Vorausscheid zur Wahl der 77. Deutschen Weinmajestät statt. Das Anbaugebiet Saale-Unstrut wird von Emma Meinhardt vertreten, die am vergangenen Sonntag zum Winzerfest in Freyburg ihre Gebietskrone an ihre Nachfolgerin Paula Löber übergeben hat (Tageblatt/MZ berichtete). Redakteur Torsten Kühl hat mit der 25-jährigen Bad Sulzaerin gesprochen.