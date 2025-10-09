Ex-JVA-Gelände in Naumburg Eklat: Bürgerinitiative bekommt Rederecht, verlässt aber aus Protest die Sondersitzung

Noch bevor die Bürgerinitiative die Naumburger Stadträte hätte überzeugen können, verließ sie aus Protest die Sondersitzung zur Bebauung des ehemaligen Gefängnis-Geländes an der Kreuzung von B87, B88 und B180. Warum dies passierte und welche Folgen das hat.