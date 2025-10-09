Ex-JVA-Gelände in Naumburg Eklat: Bürgerinitiative bekommt Rederecht, verlässt aber aus Protest die Sondersitzung
Noch bevor die Bürgerinitiative die Naumburger Stadträte hätte überzeugen können, verließ sie aus Protest die Sondersitzung zur Bebauung des ehemaligen Gefängnis-Geländes an der Kreuzung von B87, B88 und B180. Warum dies passierte und welche Folgen das hat.
09.10.2025, 11:18
Naumburg. - Einen unerwarteten Paukenschlag bot die Sondersitzung des Naumburger Gemeinderates am Mittwochabend. Über 1.000 Unterschriften hatte im Vorfeld die Bürgerinitiative (BI) zum Bebauungsplan des ehemaligen JVA-Geländes gesammelt und damit ein Rederecht erkämpft. Im Bau-Ausschuss vor einer Woche nahmen die BI-Vertreter diese Chance auch wahr.