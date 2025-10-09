weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schlagabtausch in Muldestausee: Tumulte in Ratssitzung - Knappes Votum im Streit um Dauerwohnen an der Goitzsche

Der Gemeinderat Muldestausee geht den nächsten Schritt, um Dauerwohnen in Ferienwohnungen in Mühlbeck zu gestatten. Doch Schlossterrassen bleiben außen vor. Das sorgt für chaotische Debatte.

Von Frank Czerwonn 09.10.2025, 14:00
Blick in den Poucher Gemeindesaal: Hier entschieden die Räte in Anwesenheit vieler Besucher über das Dauerwohnen an der Goitzsche.
Blick in den Poucher Gemeindesaal: Hier entschieden die Räte in Anwesenheit vieler Besucher über das Dauerwohnen an der Goitzsche. (Foto: Frank Czerwonn)

Pouch/MZ. - Der Gemeinderat von Muldestausee sollte vor wenigen Tagen eine weitere Entscheidung zum Dauerwohnen an der Goitzsche treffen. Durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes sollen drei Mühlbecker Baugebiete, die für Freizeit und Erholung vorgesehen sind, zu Mischgebieten werden und so dauerhaftes Wohnen ermöglichen. Doch die Debatte dazu eskalierte.