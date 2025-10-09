Schlagabtausch in Muldestausee Tumulte in Ratssitzung - Knappes Votum im Streit um Dauerwohnen an der Goitzsche
Der Gemeinderat Muldestausee geht den nächsten Schritt, um Dauerwohnen in Ferienwohnungen in Mühlbeck zu gestatten. Doch Schlossterrassen bleiben außen vor. Das sorgt für chaotische Debatte.
09.10.2025, 14:00
Pouch/MZ. - Der Gemeinderat von Muldestausee sollte vor wenigen Tagen eine weitere Entscheidung zum Dauerwohnen an der Goitzsche treffen. Durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes sollen drei Mühlbecker Baugebiete, die für Freizeit und Erholung vorgesehen sind, zu Mischgebieten werden und so dauerhaftes Wohnen ermöglichen. Doch die Debatte dazu eskalierte.