Der Gemeinderat Muldestausee geht den nächsten Schritt, um Dauerwohnen in Ferienwohnungen in Mühlbeck zu gestatten. Doch Schlossterrassen bleiben außen vor. Das sorgt für chaotische Debatte.

Tumulte in Ratssitzung - Knappes Votum im Streit um Dauerwohnen an der Goitzsche

Blick in den Poucher Gemeindesaal: Hier entschieden die Räte in Anwesenheit vieler Besucher über das Dauerwohnen an der Goitzsche.

Pouch/MZ. - Der Gemeinderat von Muldestausee sollte vor wenigen Tagen eine weitere Entscheidung zum Dauerwohnen an der Goitzsche treffen. Durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes sollen drei Mühlbecker Baugebiete, die für Freizeit und Erholung vorgesehen sind, zu Mischgebieten werden und so dauerhaftes Wohnen ermöglichen. Doch die Debatte dazu eskalierte.