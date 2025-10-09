Wie zugänglich sind Geschäfte in Köthens Innenstadt für Rollstuhlfahrer? Eine Gruppe hat am Mittwoch die Probe aufs Exempel gemacht – mit gemischten Ergebnissen.

Die Tour startete auf dem Marktplatz und führte dann in die Wallstraße und die Hallesche Straße.

Köthen/MZ. - Es sind die kleinen Dinge, die einem das Leben schwer machen können. Eine Türschwelle, wenige Zentimeter zu hoch – schon wird aus dem Einkauf im Laden nichts. Der Mann im Rollstuhl müht sich redlich, aber er schafft es nicht über die Schwelle, jedenfalls nicht allein. Erfahrungen wie diese am Eingang des Haushaltsdiscounters MäcGeiz in der Halleschen Straße machen Rollstuhlfahrer in der Köthener Innenstadt oft.