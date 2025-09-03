weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Freizeit im Burgenlandkreis Ein Sommer zum Abwinken: Freibäder der Region beenden maue Saison - nur eines nicht

Die Freibäder im Burgenlandkreis verzeichnen eine durchwachsene Saison. Statt hoher Besucherzahlen sind jedoch Investitionen Höhepunkt und Hoffnungsschimmer zugleich. Welches Bad noch geöffnet hat.

Von Constanze Matthes und Iris Richter 03.09.2025, 15:08
Blick in das beliebte Freibad in Nebra, das derzeit modernisiert wird.
Blick in das beliebte Freibad in Nebra, das derzeit modernisiert wird. (Foto: Torsten Biel)

Freyburg/Nebra. - „Es ist kein guter Jahrgang“, sagt Jörg Schneider. Der Chef des Fördervereins des Freyburger Freibads meint sicher nicht den Wein, der in der Nähe auf den Schweigenbergen wächst und gedeiht.