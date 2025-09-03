Die Freibäder im Burgenlandkreis verzeichnen eine durchwachsene Saison. Statt hoher Besucherzahlen sind jedoch Investitionen Höhepunkt und Hoffnungsschimmer zugleich. Welches Bad noch geöffnet hat.

Ein Sommer zum Abwinken: Freibäder der Region beenden maue Saison - nur eines nicht

Blick in das beliebte Freibad in Nebra, das derzeit modernisiert wird.

Freyburg/Nebra. - „Es ist kein guter Jahrgang“, sagt Jörg Schneider. Der Chef des Fördervereins des Freyburger Freibads meint sicher nicht den Wein, der in der Nähe auf den Schweigenbergen wächst und gedeiht.