Als Kind musste Gisela Lukasczyk mit ihrer Familie die Heimat verlassen. 80 Jahre später erzählt sie, wie Wittenberg für sie zur neuen Heimat wurde und welche Erinnerungen an die Flucht geblieben sind.

Zeitzeugin aus Wittenberg: Gisela Lukasczyk erzählt von ihrer Flucht aus Schlesien

Gisela Lukasczyk zeigt ein Foto mit ihren Geschwistern aus dem Jahr 1947. Auf dem Foto tragen sie und ihre Schwester Käthe die Dirndl aus der Heimat.

Wittenberg/MZ. - Eine klirrende Kälte herrscht am 20. Januar 1945, als Familie Wiesner aus Niederschlesien auf einem Pferdegespann den Weg gen Westen antritt. 13 Personen seien sie auf dem Wagen gewesen, erinnert sich Gisela Lukasczyk, geborene Wiesner, 80 Jahre später. Dabei sind ihre zwei jüngeren Geschwister, Mutter und Großmutter. Für die Familie ist es der Beginn einer langen Reise.