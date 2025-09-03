weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nächstes Straßenprojekt im Harz Neue Baustelle mit Vollsperrung in Quedlinburg: Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen

In Quedlinburg beginnen demnächst neue Straßenbauarbeiten und eine neue Vollsperrung. Wann es losgeht, was geplant ist, und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Von Petra Korn Aktualisiert: 03.09.2025, 18:01
In Quedlinburg beginnen bald neue Straßenbauarbeiten, die mit einer Vollsperrung verbunden sind. Symbolfoto: imago/McPHOTO

Quedlinburg/MZ. - Der Bahnübergang im Gernröder Weg in Quedlinburg ist nach umfangreichen Arbeiten wieder frei; im Steinweg aber wird ebenso weiterhin gebaut wie im Bereich Stresemannstraße/Harzweg. In wenigen Tagen kommt eine neue Baustelle hinzu, die mit einer weiteren Vollsperrung verbunden sein wird.