Nächstes Straßenprojekt im Harz Neue Baustelle mit Vollsperrung in Quedlinburg: Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen
In Quedlinburg beginnen demnächst neue Straßenbauarbeiten und eine neue Vollsperrung. Wann es losgeht, was geplant ist, und wie lange die Arbeiten dauern sollen.
Aktualisiert: 03.09.2025, 18:01
Quedlinburg/MZ. - Der Bahnübergang im Gernröder Weg in Quedlinburg ist nach umfangreichen Arbeiten wieder frei; im Steinweg aber wird ebenso weiterhin gebaut wie im Bereich Stresemannstraße/Harzweg. In wenigen Tagen kommt eine neue Baustelle hinzu, die mit einer weiteren Vollsperrung verbunden sein wird.