Merseburg will seine Bürger selbst mit Trinkwasser versorgen. Das hat die Stadt vor vier Jahren beschlossen. Doch statt Wasser gibt es bisher nur einen Rechtsstreit mit der Midewa. Die hat nun einen wichtigen Sieg errungen. Hält Merseburg an der Rekommunalisierung fest?

Merseburg/MZ. - Es war das letzte Herzensprojekt des früheren Merseburger Oberbürgermeisters Jens Bühligen: 2021 überzeugte er den Stadtrat, die Trinkwasserversorgung künftig in eigene Hände nehmen zu lassen – oder genauer in die der städtischen Tochter: der Merseburger Wasser und Service GmbH (MWS). Doch was aus Sicht des OB verhindern sollte, dass Gewinne nach Frankreich abfließen, hat sich zu einem langen Rechtsstreit entwickelt. Und jetzt gibt es einen empfindlichen Rückschlag für die Pläne.