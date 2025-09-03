Steigende Kosten: Der Verbandsgemeinderat An der Finne diskutiert gleich mehrere Varianten - ein Überblick.

Die Kinderbetreuung in der VG An der Finne wird teurer.

Bad Bibra. - Fest steht: Wie anderswo werden auch in der Verbandsgemeinde An der Finne die Elternbeiträge für einen Krippen-, Kita- und Hortplatz steigen, unklar ist aber noch, in welcher Höhe. In erster Runde hat sich am Dienstag der Ausschuss für Ausbildung, Kultur- und Wirtschaftsförderung mit dem Thema beschäftigt.