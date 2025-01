Vor einem Jahr eröffnete das DRK seinen Cap-Markt in der Friedrich-Nietzsche-Straße in Naumburg - als ersten seiner Art in Sachsen-Anhalt überhaupt. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Handycap. Welches Fazit DRK-Geschäftsführer Sebastian Berger zieht.

Naumburg/mhe. - Der Naumburger Cap-Markt spricht von einer Erfolgsgeschichte, wenn er auf das erste Jahr seines Bestehens in der Naumburger Friedrich-Nietzsche-Straße zurückblickt. Der Markt war am 1. Februar 2024 eröffnet worden. Die Entwicklung zeige, wie Inklusion, soziale Verantwortung und Nahversorgung Hand in Hand gehen können, heißt es in einer Pressemitteilung.