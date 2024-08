Inklusion in Sachsen-Anhalt Mit Video: Warum dieser Supermarkt in Naumburg ganz besonders ist

In CAP-Supermärkten arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite. Sachsen-Anhalts einzige Filiale in Naumburg hat seit rund einem halben Jahr geöffnet – und läuft richtig gut. Warum das auch an den Mitarbeitern liegt und was Kunden sagen. Mehr dazu auch im Video.