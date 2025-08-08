Deutschlands einzige Giftschlange ist in Sachsen-Anhalt extrem selten geworden. Nun soll eine Zuchtstation die Art vor dem Aussterben retten. Doch in der Bevölkerung gibt es auch Ängste.

Markant ist das Zickzackband auf dem Rücken der Kreuzotter: Die Tiere sind unter anderem im Harz heimisch.

Halle/MZ. - Mitleidig bis besorgt seien die Blicke gewesen, wenn er zu Hause von seinem Termin erzählt habe. „Es gab ein Bedürfnis, sich eindringlich von mir zu verabschieden“, so Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD). Bei einem anderen Termin habe ein Arzt Ratschläge gegeben, was bei einem Biss der Kreuzotter zu tun sei. Willingmann erzählt das an diesem Donnerstagmorgen im BUND-Umweltzentrum Franzigmark bei Halle halb scherzhaft. Doch er umreißt damit weit verbreitete Ängste vor Deutschlands einziger Giftschlange, der Kreuzotter. In Sachsen-Anhalt ist sie nur noch extrem selten zu sehen, sie gilt als vom Aussterben bedroht.