Versorgung in Naumburg Bald Brot im „CaPpuccino“ - DRK übernimmt in seinem Cap-Markt den extern betriebenen Backshop

Der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra weitet sein Leistungsspektrum in Naumburg aus. So eröffnet er nicht nur eine Postfiliale in seinem Cap-Markt. Ebenso möchte er den dort von Edeka geführten Backshop übernehmen.