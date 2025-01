Im Haus am Heinrich-von-Stephan-Platz 6 gehen bald die Lichter aus – wegen des Verhaltens der Kunden der Postbank. Das hat auch Folgen für die dort parallel angebotenen Dienstleistungen der Deutschen Post. Welche Rolle dabei das DRK spielt.

Die Postbank zieht sich im Laufe des Jahres 2025 aus Naumburg zurück. Was am Heinrich-von-Stephan-Platz 6 bleibt, ist der Zustellstützpunkt der Deutschen Post.

Naumburg. - Am Naumburger Heinrich-von-Stephan-Platz geht in absehbarer Zeit ein Kapitel zu Ende: Die Postbank schließt in der ersten Jahreshälfte ihre Pforte für immer.