Wie groß ist das Regendefizit in Mansfeld-Südharz im ersten Halbjahr wirklich?

Trockenheit in Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ. - Das halbe Jahr ist rum und an den ersten beiden Juli-Tagen stöhnte alles über extreme Hitze. Gärtner mussten zudem wegen der Trockenheit schon seit Tagen Gießkannen schleppen und auch der Regen am Donnerstagmorgen brachte kaum mehr als den Tropfen auf den heißen Stein. Aber wie sieht es in diesem Jahr bisher tatsächlich mit dem Niederschlag aus?