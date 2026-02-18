Tagsüber weder Essen noch Trinken - Während Ramadan fasten Menschen islamischen Glaubens für etwa vier Wochen. Drei Muslime aus Naumburg erzählen, wie sich das auf sie auswirkt und ab wann ihre Kinder mitfasten.

Zabihullah Shirzad aus Afghanistan mit Sohn Zahidullah und Tochter Kawsar vor der Uta-Schule in Naumburg.

Naumburg - Diese Woche geht es wahrlich feierlich zu: Nach dem bunten und lustigen Karneval in unter anderem Nebra, Naumburg, Großjena und Prießnitz beginnt nun für Menschen des christlichen Glaubens die Fastenzeit. Doch in diesem Jahr sind sie damit nicht allein, denn auch der islamische Fastenmonat Ramadan hat am Abend des Aschermittwochs begonnen. Somit ist für alle Musliminnen und Muslime in der Domstadt der heutige Donnerstag, 19. Februar, der erste Fastentag. Etwa vier Wochen lang wird in diesem Jahr parallel gefastet, dann endet der Ramadan, während im Christentum noch bis Ostern weiter verzichtet wird.