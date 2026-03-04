Wegen Maßnahmen zur Sicherung des Felshangs ist die Strecke zwischen Naumburg und Schönburg wieder dicht - diesmal ab dem 13. April für voraussichtlich drei Wochen.

Ab dem 13. April: L 204 zwischen Naumburg und Schönburg wieder vollgesperrt

Schönburg/cm - In regelmäßigen Abständen und auch auf längere Dauer war in der Vergangenheit die Landesstraße 204 zwischen Naumburg und Schönburg dicht. Nun folgt die nächste Vollsperrung: Ab dem 13. April wird die Strecke ab dem Gasthaus „Neue Welt“ bis Schönburg erneut voll gesperrt. Diese geht laut einer Ankündigung des Kreisstraßenverkehrsamts für drei Woche bis voraussichtlich zum 8. Mai.

Grund sind erneut Maßnahmen zur Sicherung sowie Beräumung am dortigen Felshang im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab Naumburg über die B 87 – Wethau – Plotha – L 204 – Possenhain – und zurück.