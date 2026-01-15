Nach Wochen voller Schlittschuhspaß, Eisdisco und Winterflair wird die Eisbahn auf dem Merseburger Marktplatz abgebaut. In diesem Jahr wurde das Angebot rund um die Eislaufbahn nochmals erweitert. Wie die Betreiber den Betrieb auf dem Eis einschätzen und welches Feedback es von Besuchern gab.

Am 5. Dezember wurde die Eislaufbahn auf dem Merseburger Markt von Vertretern der Stadtwerke Merseburg und von OB Sebastian Müller-Bahr eröffnet.

Merseburg/MZ. - Etliche einzelne Holzbretter und Stahlplanken stapeln sich auf dem Merseburger Marktplatz. Dazwischen laufen Arbeiter, die die Elemente in einem bereitstehenden Lkw verladen. Ein paar Meter weiter steht ein Fahrzeug der Stadt. Die Ladefläche des Wagens ist mit zahlreichen Weihnachtsbäumen beladen. Ein letzter steht noch in der Mitte des Marktplatzes und erinnert an die zurückliegenden Feiertage.