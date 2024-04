In Merseburg haben Interessierte über die Europawahl ab 16 Jahren diskutiert. Welche Vorteile sie in der Absenkung des Wahlalters sehen.

Was spricht für die Wahl ab 16?

EU-Bürgerdialog in Merseburg

Benjamin Ollendorf, Georg Pfeifer, Simone Großner, Moderator Janis Fifka, Luise König und Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss (v.l.) beim Bürgerdialog zur Europawahl 2024 an der Hochschule in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Ist es sinnvoll, dass zur Europawahl in Deutschland Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen? Am 9. Juni ist das erstmals möglich. Über Aspekte rund um dieses Thema diskutierten Interessierte in der Hochschule Merseburg mit fünf Gästen. Der Bürgerdialog zur Europawahl 2024 lief unter dem Titel „Lass’ mal reden!“.