Im Kreis Wittenberg haben gleich zwei Menschen Glück in der Lotterie.

Lotto-Gewinn in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Ein Spieler aus dem Landkreis Wittenberg hat Ende April beim „Eurojackpot-Glück“ über eine Viertelmillion Euro gewonnen. Wie Lotto Sachsen-Anhalt mitteilte, gelang ein Gewinn von 250.246,20 Euro. Alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (4, 20, 33, 37 und 45) waren richtig – und eine der 2 aus 12 Eurozahlen (8 und 9). Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liege bei rund eins zu sieben Millionen.

Der Eurojackpot-Schein war anonym – ohne Lotto-Kundenkarte – in einer Verkaufsstelle im Landkreis Wittenberg gespielt worden. „Sachsen-Anhalt hat offenbar eine Glückssträhne“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Nicht nur das Wetter läuft gerade zu Höchstformen auf, sondern auch das Eurojackpot-Glück.“

Erst am Freitag davor hatte ein Lottospieler im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei Eurojackpot rund 95.000 Euro gewonnen. Er hatte nur einen Tipp für eine Ziehung angekreuzt und alle 5 aus 50 Gewinnzahlen richtig. Sein Spieleinsatz lag – inklusive Bearbeitungsgebühr – bei 2,60 Euro.Der Gewinner oder die Gewinnerin aus dem Landkreis Wittenberg hatte ebenfalls nur einen Tipp Eurojackpot gespielt, allerdings für zwei Ziehungen. Während am vergangenen Freitag keine Gewinnzahlen richtig waren, gelang heute der Volltreffer. Der Spieleinsatz lag – inklusive Bearbeitungsgebühr – bei 4,60 Euro. Angefordert werden kann der Gewinn in allen Lotto-Filialen.