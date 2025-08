Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind in Quedlinburg zwei neue Auszubildende begrüßt worden und hat eine junge Verwaltungsfachangestellte einen Arbeitsvertrag erhalten. Wer sie sind.

Zuwachs im Rathaus in Quedlinburg: Wer kommt und wer bleibt

Quedlinburg/MZ. - „Es sind sehr schöne Anlässe“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) zu den Hintergründen, aus denen am Freitag drei junge Menschen und Vertreter der Verwaltung in sein Büro eingeladen sind: Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August hat der Rathauschef zwei junge Männer als neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung begrüßt und einer jungen Verwaltungsfachangestellten nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung einen Arbeitsvertrag übergeben.