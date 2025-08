Eine Passantin ist in Naumburg von einen Schäferhund attackiert und verletzt worden. Sie war am Samstag mit ihrem eigenen Hund unterwegs gewesen, als der Angriff geschah.

Naumburg/cm - In der Naumburger Parkstraße wurde am Samstag eine Frau von einem Schäferhund attackiert, nachdem sie mit ihrem eigenen Hund an einem Grundstück vorbeigelaufen war. Der Schäferhund konnte eine Umzäunung verlassen und verletzte die Passantin durch mehrere Bisse, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Zudem verlor die 69-Jährige durch den Angriff einen Zahn. Die Halterin des Schäferhundes muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.