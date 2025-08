Die Höhenrettung aus Zeitz holte am Samstag eine Jugendliche vom Dach des ehemaligen Heizhauses in der Naumburger Gehringstraße. Die 16-Jährige hatte sich vor Ort am Knie verletzt.

Vom Dach des ehemaligen Heizhauses in der Naumburger Gehringstraße musste am Samstag ein 16-jähriges Mädchen gerettet werden.

Naumburg/cm - Am Samstagabend gegen 18 Uhr kletterten in der Naumburger Gehringstraße zwei jugendliche Mädchen, 15 und 16 Jahre alt, über eine Feuerleiter auf das Dach des dortigen ehemaligen Heizhauses. Die 16-Jährige knickte um und verletzte sich am Knie so schwer, dass ein selbstständiger Abstieg nicht mehr möglich war.

Die Höhenrettung aus Zeitz wurde gerufen und rückte aus. Die Einsatzkräfte bauten eine schräg verlaufende Abseilvorrichtung und brachten die Verletzte anschließend nach unten, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Jugendliche kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.