Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Im vergangenen Dezember blies der Landkreis zu einer Internet-Offensive, verkündete schwungvoll insgesamt 36 Millionen Euro Fördergeld für die mittlerweile dritte Ausbaustufe im Landkreis. Das Ziel sei es, unterversorgte kleinere Ortschaften im gesamten Kreisgebiet zu erschließen. Die MZ hat sich in den Städten und Gemeinden erkundigt, wie es dort um den Glasfaser-Ausbau bestellt ist und ob es privatwirtschaftliche Initiativen gibt.1 Sangerhausen. „Wir sind prinzipiell gut aufgestellt“, sagt OB Sven Strauß. Viele Haushalte seien gut ausgestattet, weshalb die Telekom in Sangerhausen keinen Bedarf für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau sehe. Auch die beiden Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) und Grüne Glasfaser (UGG) hätten nach anfänglichem Interesse von einem eigenwirtschaftlichen Ausbau Abstand genommen. An jenen Orten, die ursprünglich vom Landkreis vergessen wurden, passiere der geförderte Glasfaser-Ausbau.2 Eisleben. „In Eisleben haben wir den Vorteil, dass die Stadtwerke Eisleben den Glasfaser-Ausbau überall dort mit anbieten, wo gebaut wird“, sagt Bauamtsleiter Sven Kassik. In manchen Gebieten sei auch die Telekom dabei, wie etwa in der Bahnhofsstraße. „Grundsätzlich haben wir in vielen Ortslagen schnelles Internet“, so Kassik. Dies liege auch am geförderten Ausbau des Landkreises, so sei in Bischofrode und in Wolferode gerade „Bewegung drin“. 3 Südharz. Man habe alle interessierten Telekommunikationsunternehmen zu einem Gespräch eingeladen, sagt Lars Wiechert, Leiter Finanzverwaltung in Südharz. In Bennungen und Roßla gebe es dabei das Interesse der DG. Hier werde es Informationsveranstaltungen am 12. und 13. Juni geben. Man werde dann schauen, ob genügend Haushalte daran Interesse haben. Grundsätzlich seien die restlichen Gemeinden gut versorgt. „Aber wie sich die Anforderungen in Zukunft entwickeln, ist nicht absehbar“, sagt Wiechert. Sprich: Ob die derzeitige Internet-Geschwindigkeit auch künftig ausreicht. Die Anbindung der Unternehmen in Südharz sei grundsätzlich gut.