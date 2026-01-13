Pläne für neues Geschäftszentrum Was die Bauzäune auf dem Gelände vom ehemaligen Real in Querfurt bedeuten

Seit fast zwei Jahren steht der alte Real-Markt in Querfurt weitestgehend leer. Doch es gibt Konzepte für die Sanierung und die Revitalisierung als Geschäftszentrum. Vor Kurzem wurden Bauzäune aufgestellt. Weil die Sanierung beginnt? Die MZ hat beim Architekten des Projekts nachgefragt.