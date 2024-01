Saalekreis/MZ. - Auf den Autobahnen im südlichen Saalekreis ist es am Mittwoch und Donnerstag bei Schnee und Eis zu mehreren Unfällen gekommen. Einer ereignete sich am Mittwoch um 7 Uhr auf der A 38 in Fahrtrichtung Leipzig nahe der Anschlussstelle Querfurt, als ein Pkw nach einem Ausweichmanöver gegen die Mittelleitplanken prallte. Es gab keine Verletzten, aber einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der beteiligte Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, teilt die Autobahnpolizei mit.

Drei weitere, kleinere Glätte-Unfälle ereigneten sich zwischen 17 und 21 Uhr auf der A 38 an den Anschlussstellen Schafstädt und Bad Lauchstädt sowie in der Nähe des Parkplatzes Geiseltal. Am Donnerstag, gegen 7 Uhr, kollidierte auf der A 9 in Fahrtrichtung München bei Bad Dürrenberg ein Pkw seitlich mit einem Lkw. Auch da gab es keine Verletzten.