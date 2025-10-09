Seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt erlebt das Dorf Alberstedt bei Farnstädt Dauerverkehr. Lkw missachten das Verbot, ein Hausdach wurde beschädigt. Jetzt wird kontrolliert – doch reicht das aus?

Ein Lkw rammt ein Dach, Kinder spielen nur noch mit Angst. In Alberstedt wächst die Wut über den Umleitungsverkehr. Warum Behörden trotzdem zögern, Maßnahmen zu ergreifen.

Im Farnstädter Ortsteil Alberstedt ist seit März dieses Jahres die Ortsdurchfahrt gesperrt. Zwischen dem Ortseingang von Farnstädt kommend und der Pietschbachbrücke werden umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. Seitdem herrscht in einer sonst ruhigen Nebenstraße deutlich mehr Verkehr. Denn anstelle der ausgeschilderten Umleitung über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nutzen Lkw und andere Fahrzeuge die Straße der Einheit. Anwohner sind verärgert. Die Fahrzeuge seien „zu groß, zu schwer, zu schnell“, sagt Mario Renner. Und es seien zu viele, fügt er hinzu.