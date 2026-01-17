Anbaden im Geiseltalsee Trauen sich Sonntag 200 Mutige in Stöbnitz ins kühle Nass?

Sonntag, 18. Januar, lädt die DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee ins Strandbad Stöbnitz zum Anbaden ein. Nach 191 mutigen Wassermännern und Badenixen 2025 soll ein neuer Rekord her. Für Teilnehmer wie Zuschauer öffnet ein Wintermarkt. Was alles geboten wird.