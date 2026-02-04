Fast 130 teils verwahrloste Hunde stellten Behörden 2024 in Bad Lauchstädt und Bennstedt sicher. Die Halterin, eine Hundetrainerin, ist wegen Tierquälerei angeklagt. Doch vor dem Prozess geht sie via Tiktok in die Offensive. Und hat offenbar ein neues Geschäftsmodell gefunden.

Vor Prozessstart wegen Tierquälerei: Angeklagte präsentiert sich bei Tiktok als Opfer

Bad Lauchstädt/Bennstedt/ MZ. - Das Amtsgericht Halle will am Dienstag den dritten Anlauf wagen, den Fall der verwahrlosten Hunde von Bad Lauchstädt juristisch aufzuarbeiten. Kurz vor dem Termin gibt es jedoch eine überraschende Entwicklung: Die wegen Tierquälerei angeklagte Hundetrainerin bricht nach fast 14 Monaten ihr Schweigen. In Tiktok-Videos stellt sie sich als Opfer einer Verschwörung dar.