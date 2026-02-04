Am Mittwochmorgen ist es auf der B184 zu einem Unfall gekommen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest war leicht positiv.

Unfall auf der B184 zwischen Lingenauer Dreieck und Dessau - VW landet im Straßengraben

Desssau/MZ. - Ein 55-jähriger VW-Fahrer ist am Mittwoch, 4. Februar, gegen 11 Uhr mit seinem Auto ins Schlingern geraten und anschließend im Straßengraben gelandet.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der B184, als der Mann aus Richtung A9 nach Dessau-Süd fuhr. Dabei verletzte er sich leicht und beschädigte zwei Bäume sowie sein Fahrzeug.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei stellte bei dem 55-Jährigen zudem einen vorläufiger Atemalkoholwert von über 0,3 Promille fest.